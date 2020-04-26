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26.04.2020 - 23:25 | | AA

Coronadan kaçarken ölüme yakalandı...

Manisa'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve Kovid-19 testi negatif çıkan Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmaya çalıştı.

Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Koyuncu, ağır yaralandı.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden kaçmak isterken canından olduManisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
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