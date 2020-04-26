26.04.2020 - 23:25 | | AA
Coronadan kaçarken ölüme yakalandı...
Manisa'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve Kovid-19 testi negatif çıkan Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmaya çalıştı.
Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Koyuncu, ağır yaralandı.
İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.