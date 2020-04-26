Coronadan kaçarken ölüme yakalandı...

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve Kovid-19 testi negatif çıkan Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmaya çalıştı.

Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Koyuncu, ağır yaralandı.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.