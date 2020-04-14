14.04.2020 - 18:47 | | DHA
Corono virüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti, eşinin tedavisi sürüyor
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun yıllar doktorluk yapan iki çocuk babası Nihat Dayanıklı (70), corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ege Üniversitesi Hastanesinde uzun yıllar Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Opr. Dr. Nihat Dayanıklı, yaklaşık 3 hafta önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerin ardından Dayanıklıya koronavirüs teşhisi konuldu. Yaklaşık 3 hafta süren tedavi sürecinin ardından Dayanıklı, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dayanıklının eczacı eşi Sibel Gültekin Dayanıklının da aynı hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Çiftin, iki çocuklarının olduğu öğrenildi.
Ne sosyal mesafe ne sokağa çıkma yasağıİstanbul Yenikapı Parkı’nda güzel havanın tadını çıkarıp corona virüs meydan okudular. Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Yenikapı Parkı güzel havayı fırsat bilenlerle doldu. Parkta piknik yapanlar, çocuklarıyla top oynayanlar, oturanlar, çocuklar, yürüyüş yapanlarla oldu. Polis ekipleri parkta bulunanları uyardı ancak, uyarıyı dikkate alan olmadı. Parkta ne sosyal mesafe dikkate alındı, ne de çocukların sokağa çıkma yasağı.