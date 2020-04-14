Corono virüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti, eşinin tedavisi sürüyor

Ege Üniversitesi Hastanesinde uzun yıllar Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Opr. Dr. Nihat Dayanıklı, yaklaşık 3 hafta önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerin ardından Dayanıklıya koronavirüs teşhisi konuldu. Yaklaşık 3 hafta süren tedavi sürecinin ardından Dayanıklı, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dayanıklının eczacı eşi Sibel Gültekin Dayanıklının da aynı hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Çiftin, iki çocuklarının olduğu öğrenildi.