Ã‡orum BahÃ§elievler Mahallesi Åženyurt 13'Ã¼ncÃ¼ Sokak'ta bulunan 3 katlÄ± binanÄ±n, yerine yenisi yapÄ±lmasÄ± planlanarak, yÄ±kÄ±lmasÄ±na karar verildi. Bu amaÃ§la tahliye edilenÂ binanÄ±n bodrum katÄ±ndaÂ uzun sÃ¼redir aÃ§Ä±lmamÄ±ÅŸ su deposu olduÄŸu fark edildi.Â
Binada yaÅŸayanlar depoyu aÃ§Ä±nca Ã§ok sayÄ±da poÅŸet ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine gelen polis ekipleri, poÅŸetlerdeÂ dinamit lokumu olduÄŸunu tespit etti. Bina Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis ekipleri, 17 parÃ§a dinamit lokumunuÂ incelenmek Ã¼zere Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â
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