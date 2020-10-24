MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Çorum'da bir binanÄ±n bodrum katÄ±nda 17 dinamit lokumu bulundu
ABONE OL
24.10.2020 - 16:44 | | DHA

Çorum'da bir binanÄ±n bodrum katÄ±nda 17 dinamit lokumu bulundu

Ã‡orum'da yÄ±kÄ±mÂ kararÄ± alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine tahliye edilenÂ binanÄ±n bodrum katÄ±nda, 17 parÃ§a dinamit lokumu bulundu. PatlayÄ±cÄ±lar,Â incelenmek Ã¼zere Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Çorum'da bir binanÄ±n bodrum katÄ±nda 17 dinamit lokumu bulundu

Ã‡orum BahÃ§elievler Mahallesi Åženyurt 13'Ã¼ncÃ¼ Sokak'ta bulunan 3 katlÄ± binanÄ±n, yerine yenisi yapÄ±lmasÄ± planlanarak, yÄ±kÄ±lmasÄ±na karar verildi. Bu amaÃ§la tahliye edilenÂ binanÄ±n bodrum katÄ±ndaÂ uzun sÃ¼redir aÃ§Ä±lmamÄ±ÅŸ su deposu olduÄŸu fark edildi.Â 

Binada yaÅŸayanlar depoyu aÃ§Ä±nca Ã§ok sayÄ±da poÅŸet ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine gelen polis ekipleri, poÅŸetlerdeÂ dinamit lokumu olduÄŸunu tespit etti. Bina Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis ekipleri, 17 parÃ§a dinamit lokumunuÂ incelenmek Ã¼zere Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â 

Ã‡orumda bir binanÄ±n bodrum katÄ±nda 17 dinamit lokumu bulundu

Â 

Sahillerde yazdan kalma günler yaÅŸanÄ±yorAntalya ve Alanya ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sahiller doldu.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Safiye teyzenin gülümseten konuÅŸmasÄ±: Senin damadÄ±nÄ±n adÄ± Bayraktar mÄ±ydÄ±?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Safiye teyzenin gÃ¼lÃ¼mseten konuÅŸmasÄ±: Senin damadÄ±nÄ±n adÄ± Bayraktar mÄ±ydÄ±?

MEB duyurdu! SÄ±nÄ±fta kalacaklar...

MEB duyurdu! SÄ±nÄ±fta kalacaklar...

Seçilirsem korona aÅŸÄ±sÄ± ücretsiz olacak

SeÃ§ilirsem korona aÅŸÄ±sÄ± Ã¼cretsiz olacak

Son dakika... Korkutan rakamÄ± açÄ±kladÄ±: Yüzde 40!

Son dakika... Korkutan rakamÄ± aÃ§Ä±kladÄ±: YÃ¼zde 40!

SÄ±radaki Haber