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29.01.2021 - 09:19 |

Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Aşılama programı - 75 yaş ve üzeri aşı randevusu

Aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 aşılama programı kapsamında sağlık çalışanları ile başlayan aşılama devam ediyor. Son Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılamasına başlandığını duyurdu. Aşı olacak kişilerin randevu alarak aşılarının yapılacağı belirtildi. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Aşılama programı - 75 yaş ve üzeri aşı randevusu

Covid-19 aşılama işlemleri devam ediyor. Hekimler ve sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından 90 yaş üzeri vatandaşlar ve 80 yaş üzeri vatandaşlar sırayla aşılama işlemleri tamamlandı. Yapılan son açıklamaya göre 75 yaş ve üstü vatandaşların aşılamasına başlandı. Bakan Koca 75 yaş ve üzeri vatandaşların randevu alarak aşılanabileceğiniz belirtti. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı olacak 75 yaş üzeri vatandaşlar e-Nabız ya da MHRS sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını sorgulamaları gerekiyor. Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler.

Aşı randevusu almak için MHRS üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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