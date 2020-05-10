MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Covid-19 servisi hemşiresinden annesine duygulandıran sürpriz!
ABONE OL
10.05.2020 - 10:35 | | İHA

Covid-19 servisi hemşiresinden annesine duygulandıran sürpriz!

İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Covid-19 servisinde çalışan bir hemşire nöbet dönüşü elinde çiçekle 74 yaşındaki annesine sürpriz yaptı, sosyal mesafe kuralına uyarak Anneler Günü'nü kutladı. Anne ve kızın buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Covid-19 servisi hemşiresinden annesine duygulandıran sürpriz!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede en ön sıralarda bulunan sağlık çalışanları uzun süredir yoğun mesai harcayarak hizmetlerine devam ediyor. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Covid-19 servisinde çalışan Değer Kanaç isimli hemşire, gece nöbeti dönüşü haftalardır görmediği Cihangir Mahallesi'nde oturan annesi 74 yaşındaki Elife Yaşın'a elinde çiçekle sürpriz yaptı. Evinin bahçesine çıkan annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Kanaç ile Yaşın'ın buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Kanaç, annesine kendisine dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kızının Anneler Günü kutlaması ile ilgili duygularını ifade eden Yaşın, "Çok sevindim çok memnum oldum. Uzun zamandır görüşmüyorduk zaten. Çok özledim virüs bitse de görüşsek" dedi.

"SEVDİKLERİMİZE HASRETİZ"

Kanaç da duygulandığını belirterek, "Annemle birlikte bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Özellikle sağlık çalışanlarının annelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Sevdiklerimize hasretiz. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız. Birkaç haftadır görmüyorum annemi. Gördüğüm zamanlarda da buradan geçerken el sallaşıyoruz evime geçiyorum" diye konuştu.

    Bursa'da para vermediği gerekçesiyle babaannesi ve dedesini darp ettiBursa'nın İnegöl ilçesinde Anneler Günü'nde acı bir olay yaşandı. 27 yaşındaki genç, para vermediği gerekçesiyle babaannesi ve dedesini darp etti, 1500 lirasını ve cep telefonunu da zorla alıp kayıplara karıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Anneler Günü şiirleri... 1-2-3 kıtalık Anneler Günü şiirleri

    Anneler Günü şiirleri... 1-2-3 kıtalık Anneler Günü şiirleri

    Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

    Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

    Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

    Sıradaki Haber