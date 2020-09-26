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26.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Cübbeli ifade verdi

“Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım” diyen “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Cübbeli ifade verdi
FERİT ZENGİN İstanbul

Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yurt genelinde 2 bin civarında selefi yanlısı derneğin silahlandığını öne sürmüş, “İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım” iddiasında bulunmuştu.

Bu sözler üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan iddialara kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığı, terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığı açıklaması yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu gelişmeler üzerine Ahmet Mahmut Ünlü’yü bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağırmıştı. Ünlü, dün sabah büyük bir gizlilik içerisinde Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde bir saate yakın ifade veren Ünlü, daha sonra emniyetten ayrıldı.

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