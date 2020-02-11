Çukur 3. sezon 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Çukur 87. son bölümde Çağatay, Yamaç'ı köşeye sıkıştırdı ve...
Çukur, 87. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin son bölümünde Çağatay, Yamaç'ı giderek daha çok köşeye sıkıştırdı ve izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Çukur 3. sezon 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 3. SEZON 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.
ÇUKUR 3. SEZON 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur 3. sezon 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...