Çukur 3. sezon 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Çukur 87. son bölümde Çağatay, Yamaç'ı köşeye sıkıştırdı ve...

ÇUKUR 3. SEZON 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.

ÇUKUR 3. SEZON 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...