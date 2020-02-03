Çukur 86. yeni bölüm fragmanı... Yamaç acı içinde itiraf etti

Çukur 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde aylar süren araştırma sonucu Vartolu, İdris Koçovalı'nın ölümüne dair ipuçlarına erişiyor. Yamaç'ı karşısına alan Vartolu her şeyi anlatmasını söylüyor. Yamaç acı içinde her şeyi anlatıyor. Yeni bölümde Varolu'nun Yamaç'ı vurup vurmadığı merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un 3. Sezon 18. Bölümünde (85. Bölüm); Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakacak. Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i bulacak. Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlar merakla beklenecek