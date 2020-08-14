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14.08.2020 - 11:51 |

Cuma mesajları farklı ve yeni 2020: Resimli, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajı ve sözleri...

Cuma mesajları ile ilgili araştırmalar cuma günün gelmesiyle birlikte başladı. Müslüman alemi için önemli günler arasında yer alan cuma günü ibadetlerle geçiliyor. Yakınlarının ve İslam dünyasının cuma gününü kutlamak isteyenler ise anlamlı, güzel, hadisli ve resimli cuma mesajlarını araştırıyorlar. İşte en güzel cuma mesajları 2020...

Cuma mesajları farklı ve yeni 2020: Resimli, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajı ve sözleri...

Cuma mesajları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslüman dünyasının her hafta büyük bir heyecanla beklediği cuma yünü geldi. Cuma günü eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Bu özel günü kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyorlar. İşte 2020 resimli, dualı, anlamlı cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

 Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları farklı ve yeni 2020: Resimli, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajı ve sözleri...

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

Tüm İslam aleminin cumasını tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim.

Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları farklı ve yeni 2020: Resimli, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajı ve sözleri...

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları farklı ve yeni 2020: Resimli, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajı ve sözleri...

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır. Hayırlı cumalar...

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar...

Ağabeyinin darp ettiği genç kız ikinci kattan atladıAdana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kız kardeşini darbettiği ileri sürülen ağabeyi gözaltına alındı. İkinci kattaki evlerinin penceresinden atladıktan sonra bir aracın üstüne düşerek yaralanan Ceylan E, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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