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27.11.2020 - 07:42 |

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (27 Kasım) İstanbul, İzmir Ankara cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İkamet ettikleri illerdeki cuma namazı vakitlerini kaçırmak istemeyen binlerce müslüman kılınacak olan farz namaz öncesinde Diyanet tarafından belirlenen il il cuma namazı vakitlerini araştırıyor. Peki İstanbul, İzmir, Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (27 Kasım) İstanbul, İzmir Ankara cuma namazı vakitleri...

İslam dininde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlerce müslüman camileri doldurup taşıracak. Kılınacak olan farz namaz öncesinde ikamet ettikleri il ve ilçelerdeki cuma namazı vakitlerini araştırmaya koyulan binlerce müslüman farz olan ibadeti kaçırmak istemiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Cuma namazı vakitleri her il için farklılıklar gösteriyor. İşte İl il cuma namazı vakitleri....

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da cuma namazı 12.57'de kılınacak

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da öğle vakti 12.41'de oluyor.

20 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir cuma namazı saat 13.04'de kılınacak

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı camide cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazı öğle vakti kılınır.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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