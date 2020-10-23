Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitleri

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde kılınacak olan farz namaz öncesinde binlerce müslüman ikamet ettikleri illerdeki namaz vakitlerini araştırmaya devam ediyor. Müslümanların bayramı olan cuma gününde kılınacak olan farz namazın vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Diyanet tarafından belirlenen cuma namazı vakitlerine haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz. İşte il il cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün öğle ezanı 12.53'te okunacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

23 Ekim Ankara'da öğle vakti 12.38'de oluyor.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de öğle vakti 13.01'de.

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