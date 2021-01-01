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01.01.2021 - 11:56 |

Cuma namazı kılınacak mı? Bugün Cuma namazına gitmek serbest mi, yasak mı?

İslam alemi için önemli bir gün olan cuma gününde cuma namazı kılmak farzdır. Bugün uygulanan sokağa çıkma yasağı ise vatandaşların aklına Cuma namazına gitmek serbest mi, yasak mı? soruları geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte 1 Ocak Cuma namazı hakkında bilinmesi gerekenler...

Cuma namazı kılınacak mı? Bugün Cuma namazına gitmek serbest mi, yasak mı?

31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 05:00'a kadar devam edecek. Toplam 3 günü kapsayan yılbaşı yasağı Cuma günleri kılınan cuma namazını etkiledi mi merak ediliyor. Koronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafe ile gerçekleştirilen Cuma namazı bugün kılınacak mı, dışarı çıkma yasağı olmasından dolayı cuma namazı yasak mı?

CUMA NAMAZI BUGÜN KILINACAK MI, YASAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bugün camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun."

ifadelerini kullandı.

CUMA KAÇTA?

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da cuma namazı 12:57'de kılınacak.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da cuma namazı 13:13'de kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de cuma namazı 13:20'de kılınacak.

DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

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