Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İl İl Cuma namazı saatlerini yayımladı

Ankara Cuma namazı saati, İstanbul Cuma namazı saati, İzmir Cuma namazı saati ve diğer illeri Cuma namazı vakitleri merakla araştırılıyor. 7 Şubat 2020 Cuma günü Cuma namazı saat kaçta? Cemaatle kılınan Cuma namazı için arayış artıyor. Sabahın ilk ışıklarından bu yana Cuma namazı için hazırlığını sürdürenler, Cuma namazı sati hakkında da bilgi almak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazı saat kaçta sorusunu yanıtladı. İşte il il Cuma namazı vakitleri haberimizde...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 13:08'de kılınacak.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da cuma namazı 13:23'de kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:31'de kılınacak.

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CUMA NAMAZI ÖNEMİ

Cuma, Müslümanlarca önemli bir toplanma günüdür. Bu günde Müslümanlar camilerde toplanırlar, okunan hutbeleri dinlerler ve birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra da birbirlerini görürler veya günlük işlerine yönelirler.

Bir hadiste: "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem o gün Cennet'e konulmuş, o gün Cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de o gün kopacaktır." denmiştir.

Cuma şartlarını kendilerinde toplayan toplumlar için namaz mükellefiyeti olan erkeklere iki rekat cuma namazı "Farz-ı ayn"dır.