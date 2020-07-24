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24.07.2020 - 08:24 |

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz Diyanet İl il cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bulundukları illerde cuma namazı kılacak olan binlerce vatandaş il il namaz vakitlerini araştırıyor. Farz namazlar arasında yer alan ve cemaat ile kılınan cuma namazı vakitlerini sizler için derledik. İşte il il cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz Diyanet İl il cuma namazı vakitleri...

Mübarek cuma namazı için geri sayım sürüyor. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere bulundukları illerde cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Farz namazlar arasında yer alan ve cuma günü öğle ezanının okunmasının ardından kılınan cuma namazı her ilde farklı saat dilimleri içerisinde kılınıyor. Bulundukları illerde cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar ise cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte İl il cuma namazı vakitleri...

24 TEMMUZ CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da cuma namazı bugün 13:16'da okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 13:00'de okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:23'de okunacak olan öğle namazının ardından kılınacak

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Ayasofya'da kalabalık giderek artıyorGelen son dakika haberine göre; Ayasofya Camii'nin açılışı için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayan vatandaşlar erken saatte yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.
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