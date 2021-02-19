Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir 19 Şubat cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. İkamet ettikleri illerdeki namaz vakitlerini merak eden vatandaşlar aynı zamanda farz olan cuma namazı ibadetini de kaçırmak istemiyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde kılınacak olan farz namaz öncesinde Türkiye'nin 81 ili için Cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (19 ŞUBAT)

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da cuma namazı 13:23'de kılınacak

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da Cumna namazı 13:07'de kılınacak

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de cuma namazı 13:30'da kılınacak

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı camide cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazı öğle vakti kılınır.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.