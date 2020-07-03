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03.07.2020 - 08:25 |

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kılınacak olan Cuma namazı öncesinde ikamet ettikleri illerde cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri belli oldu.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri...

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde yüz binlerce müslüman camileri doldurup taşıracak. Kılınacak olan cuma namazının ardından eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir cemaatle namaz kılınması yasaklanmış bir süre camilerde cuma namazı kılınamamıştı. Bu süreçte Öğle namazını evde kılmanın yeterli olacağı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından duyurulmuştu. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından cuma namazı camilerde cemaatle sosyal mesafe kuralarına uyularak kılınmaya başlandı. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta? İl il cuma namazı vakitleri..

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ

İstanbul'da cuma namazı 13:13'de kılınacak

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ

Ankara'da Cuma namazı bugün 12:58'de kılınacak

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir'de cuma namazı 13:21'de kılınacak

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