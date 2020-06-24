Cumartesi pazar marketler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

27 ve 28 Haziran 2020 Cumartesi-Pazar günlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı olacak. İçişleri Bakanlığı LGS ve YKS Tedbirleri genelgesini yayımladı. Genelge sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bilgiler, açık olaca iş yeri, işletme ve kurumlarla ilgili detaylar yer aldı. Peki hafta sonu marketler açık mı?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Genelgede şu detaylar yer aldı;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.