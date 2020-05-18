Cümbüşle 19 Mayıs coşkusu

4 ÜLKEDEN MÜZİSYENLER

Çalışmada; 19 Mayıs’ın 101. Yılı için dünyanın farklı köşelerinden profesyonel Cümbüş müzisyenleri bir araya getirildi. Tanburi Cemil Bey’in Hüseyni Makamındaki “Çeçen Kızı” eseri bu kez Cümbüş ile; Avustralya'dan Paddy Montgomery, Brezilya'dan Ian Nain, İtalya'dan Peppe Frana ve Türkiye'den Salih Korkut Peker ile perküsyon ustaları Şakir Ozan Uygan ve İlker Yel ile birlikte bu eseri seslendirdiler.

Avustralyalı, İtalyan ve Brezilyalı müzisyenler; gençliğe armağan edilmiş bir bayramda müziğin birleştiriciliğini gösterebilme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.