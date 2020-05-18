18.05.2020 - 13:28 | | ANKARA/Milliyet
Cümbüşle 19 Mayıs coşkusu
Dünyanın dört bir yanından müzisyenler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yılında "Bu çalgı hangi Meclise girse, etrafına eğlence ve neşe saçar. Adı Cümbüş olsun" diyerek adını koyduğu, Cumhuriyetin ilk yıllarında icat edilip, önce yurt sonra da dünya çapında kabul gören Cümbüş, dünyanın dört bir yanında müzisyeni bir araya getirdi. Çalışma Cümbüş üretiminin dünyadaki tek patent hakkına sahip olan Zeynel Abidin Cümbüş firması tarafından yapıldı.
4 ÜLKEDEN MÜZİSYENLER
Çalışmada; 19 Mayıs’ın 101. Yılı için dünyanın farklı köşelerinden profesyonel Cümbüş müzisyenleri bir araya getirildi. Tanburi Cemil Bey’in Hüseyni Makamındaki “Çeçen Kızı” eseri bu kez Cümbüş ile; Avustralya'dan Paddy Montgomery, Brezilya'dan Ian Nain, İtalya'dan Peppe Frana ve Türkiye'den Salih Korkut Peker ile perküsyon ustaları Şakir Ozan Uygan ve İlker Yel ile birlikte bu eseri seslendirdiler.
Avustralyalı, İtalyan ve Brezilyalı müzisyenler; gençliğe armağan edilmiş bir bayramda müziğin birleştiriciliğini gösterebilme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.
Dünyanın dört bir yanındaki müzisyenler, Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldiDünyanın dört bir yanından müzisyenler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yılında "Bu çalgı hangi Meclise girse, etrafına eğlence ve neşe saçar. Adı Cümbüş olsun" diyerek adını koyduğu, Cumhuriyetin ilk yıllarında icat edilip, önce yurt sonra da dünya çapında kabul gören Cümbüş, dünyanın dört bir yanında müzisyeni bir araya getirdi. Çalışma Cümbüş üretiminin dünyadaki tek patent hakkına sahip olan Zeynel Abidin Cümbüş firması tarafından yapıldı.