Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Tekirdağ'da kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105.Topçu Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"nin ardından Saffet Konmaz Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.