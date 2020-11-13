13.11.2020 - 15:09 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Tekirdağ'da kıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Tekirdağ’da Saffet Konmaz Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105.Topçu Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"nin ardından Saffet Konmaz Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.
Esenyurt'ta gece kulübünde 'Miss Uganda' yarışmasıEsenyurt'ta bir eğlence mekanında Miss Uganda adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.