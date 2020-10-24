24.10.2020 - 17:07 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin gülümseten konuşması: Senin damadının adı Bayraktar mıydı?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de AK Parti’nin 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Kongrenin ardından kürsüye gelen Safiye teyze ile Erdoğan'ın diyaloğu izleyenleri gülümsetti. Safiye teyze, Erdoğan'a "Damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, ona benim için sarıl. O çıktığında acı kahve içmiş gibi sevinirim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki konuşmasının ardından sahneye çıkan yaşlı kadınla sohbet etti. Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını belirten yaşlı kadın, "Çok emek veriyorsun Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
"ONA ÇOK SELAM SÖYLE"
Yaşlı kadın, daha sonra Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a değindi. Erdoğan'a "Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?" diye soran yaşlı kadın, "Onu ben çok severim. Ona benim için sarıl. O çıktığı zaman acı kahve içmiş gibi sevinirim. Ona çok selam söyle" dedi.
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