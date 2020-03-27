Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor... CANLI İZLE

Gelen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklayacak.Bu gelişme ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? sorusu gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT 22.00'DE AÇIKLAMA YAPACA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 22.00'de kamera karşısına geçecek ve yeni tedbirleri açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 22.00'deki açıklamalarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

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