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30.03.2020 - 15:10 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gün içerisinde açıklama yapılacağı duyuruldu. Telekonferans yöntemi ile tüm bakanlar ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanları ile görüşmesinin ardından bir açıklama yapacağı duyuruldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15:00'de başlayan kabine toplantısının ardından açıklama yapacak. Telekonferans yöntemi ile tüm bakanlar ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının sona ermesinin ardından alınan karar veya kararları bildirmek için yeni bir açıklama yapacak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının hemen ardından bir açıklama yapacak. Açıklamanın saati için ise net bir saat verilmedi

 

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