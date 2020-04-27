Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?

Bugün 5. kez Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantıdan çok önemli kararlar çıkması bekleniyor. Bu nedenle büyük bir beklenti oluşmuş durumda ve halka 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?' sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak. Daha önce dört kez telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı, bugün de aynı yöntemle yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Tarabya Huber Köşkü’nden katılacak ve toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak. Kabine Toplantısının 15.00 gibi başlaması bekleniyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat kaçta açıklama yapacağı henüz bilinmiyor.

YASAKLARDA ESNEME

Her bakanlık koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Bu çerçevede “Normalleşmenin aşamaları” ve normalleşme sonrası atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Özellikle tarım ve turizm sektöründe atılacak adımlar değerlendirilecek. Turizmde yaz aylarına yaklaşılması nedeniyle otellerde alınacak önlemler, uçuşların başlaması gibi tüm detaylar toplantıda değerlendirilecek. Özellikle bayram sonrasında restoran ve kafelerin gerekli önlemlerin alınarak belli şartlarda açılması konuları da toplantıda ele alınacak. 20 yaş altına ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için belli saat aralıklarında sokağa çıkma izin verilmesi talep ediliyor.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRESİ

Toplantıda uzaktan eğitim kararı da tekrar değerlendirilecek. Okulların açılmasının bir süre daha ertelenebileceği beklentisi hakim. Ayrıca okulların açılışının ertelenmesi halinde mezuniyetlerin nasıl olacağı ve sınav takvimi de ele alınacak konular olacak.