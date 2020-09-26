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26.09.2020 - 20:42 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir, ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir." ifadelerini kullandı.

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