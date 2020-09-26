26.09.2020 - 20:42 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir, ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir, ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. pic.twitter.com/lYcfVcgDvI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2020
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