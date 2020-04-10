CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±!

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸine gÃ¶nderdiÄŸi videolu mesajlaÂ ÅžanlÄ±urfalÄ± vatandaÅŸlara seslendi.

"Sizleri en kalbi duygularÄ±mla, hasretle, muhabbetle selamlÄ±yorum."Â diyerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda ErdoÄŸan, "Enbiya ve evliyalar ÅŸehri, tarihiyleÂ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle birikimiyle medeniyetimizin gÃ¶zbebeÄŸi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n tÃ¼m ilÃ§elerinde,Â mahallelerinde yaÅŸayan kardeÅŸlerime sevgilerimi, saygÄ±larÄ±mÄ± gÃ¶nderiyorum."Â ifadelerini kullandÄ±.

BugÃ¼n Urfa'nÄ±n dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸunun 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n hepÂ birlikte ve bÃ¼yÃ¼k bir gururla idrak edildiÄŸini belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â ÅžanlÄ±urfalÄ±lara ÅŸÃ¶yle seslendi:

"Ä°stiklal Harbimizin en kasvetli dÃ¶nemlerinde kadÄ±nÄ± erkeÄŸi, genciÂ yaÅŸlÄ±sÄ±yla UrfalÄ± kardeÅŸlerimin kazandÄ±ÄŸÄ± zafer, tÃ¼m milletimize umutÂ aÅŸÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±r. Urfa, bir yÄ±llÄ±k topyekÃ¼n kÄ±yamÄ±n ardÄ±ndan tamamen kendi direniÅŸiyleÂ dÃ¼ÅŸmanÄ± topraklarÄ±ndan sÃ¶kÃ¼p atmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Urfa, sadece sabÄ±r timsali EyÃ¼pÂ Peygamber'in deÄŸil, aynÄ± zamanda inancÄ± uÄŸruna ateÅŸe atÄ±lmayÄ± gÃ¶ze alan HazretiÂ Ä°brahim'in de ÅŸehridir.

Urfa'nÄ±n bu dÃ¶nemde sergilediÄŸi destansÄ± direniÅŸ, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k MilletÂ Meclisi tarafÄ±ndan kendisine 'ÅŸanlÄ±' unvanÄ± verilerek, Ã¶zellikle takdirÂ edilmiÅŸtir. Bundan tam bir asÄ±r Ã¶nce mÃ¼cadeleleriyle cesaretleriyle Urfa'yÄ±Â ÅžanlÄ±urfa yapan tÃ¼m kahramanlarÄ±, tÃ¼m istiklal sevdalÄ±larÄ±nÄ± minnetle yadÂ ediyorum. Bin yÄ±ldÄ±r vatanÄ±mÄ±zÄ±n ve milletimizin bekasÄ± iÃ§in canÄ±nÄ± esirgemeyenÂ bÃ¼tÃ¼n ÅŸehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 100 yÄ±l Ã¶nceÂ Onikiler'in Urfa'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸ ruhu, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶rden 15 Temmuz ihanetine,Â Suriye'deki harekatlarÄ±mÄ±zdan DoÄŸu Akdeniz'deki geliÅŸmelere kadar vatanÄ±mÄ±zÄ±nÂ bekasÄ± ve milletimizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in verdiÄŸimiz tÃ¼m mÃ¼cadelelerde bizlereÂ ilham kaynaÄŸÄ± olmuÅŸtur. BugÃ¼n de tÃ¼m dÃ¼nyayla beraber Ã¼lkemizi de etkileyenÂkoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z mÃ¼cadelemizde Urfa'nÄ±n ve sizÂ kardeÅŸlerimin cesaretinden ilham alÄ±yoruz.

Allah'a hamdolsun tÄ±pkÄ± daha Ã¶ncekiler gibi bu mÃ¼cadelemizi deÂ milletimizin desteÄŸi ve duasÄ±yla baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Rabb'imizin buyurduÄŸuÂ gibi: 'Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylÄ±k vardÄ±r.' YÃ¼rekler, 'tek millet,Â tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye vurdukÃ§a, TÃ¼rkiye'nin yÄ±ldÄ±zÄ± hepÂ yÃ¼kselecektir. Biz bir oldukÃ§a, iri oldukÃ§a, diri oldukÃ§a, kardeÅŸ oldukÃ§a, hepÂ birlikte TÃ¼rkiye oldukÃ§a hedeflerimize ulaÅŸmamÄ±zÄ± engellemeye kimsenin gÃ¼cÃ¼Â yetmeyecektir.

VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z mÃ¼sterih olsun. ÅžanlÄ±urfalÄ± kardeÅŸlerimiz kalpleriniÂ refah tutsun. TÃ¼rkiye, Allah'Ä±n izni ve inayetiyle, aziz milletimizin basiret veÂ ferasetiyle bu musibetin de Ã¼stesinden gelecektir. Sizlerden salgÄ±nla ilgiliÂ tedbirlere riayet etmenizi Ã¶zellikle istirham ediyorum. Ramazan-Ä± Åžerif'eÂ kavuÅŸmak Ã¼zere olduÄŸumuz gÃ¼nlerde salgÄ±ndan dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§eken kardeÅŸlerimizeÂ sahip Ã§Ä±kmanÄ±zÄ± bekliyorum. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle 100. kurtuluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼zÃ¼ tekrarÂ tebrik ediyor, ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri sevgiyle,Â saygÄ±yla selamlÄ±yorum. KalÄ±n saÄŸlÄ±cakla."

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