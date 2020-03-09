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09.03.2020 - 17:11 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği Necla'nın babası konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında bahsettiği sığınmacı çocuğun babası Mahmud Ahmed, "Kızım Necla da Cumhurbaşkanımızın torunudur. Dediği gibi Suriye'den kötü adamlardan, Esed'den kaçıp Türkiye'ye geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği Necla'nın babası konuştu!

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre  Merkezi'nde düzenlenen, "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında sözünü  ettiği, tarlada düşe kalka kucağındaki bebek bezini taşımaya çalışan küçük kızın  babası Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle ülkesinden kaçıp  Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Erdoğan'ın, konuşmasında iki yaşındaki kızı Necla'dan bahsettiğini  hatırlatan Ahmed, "Kızım Necla da Cumhurbaşkanımızın torunudur. Erdoğan'ın dediği  gibi Suriye'den kötü adamlardan, Esed'den kaçıp Türkiye'ye geldik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN ALLAH RAZI OLSUN"

Türk insanının çok merhametli olduğunu vurgulayan Ahmed, "Türkiye'den  Allah razı olsun, bize çok iyi davrandılar. Yunanistan'ın nasıl davrandığını  burada görüyoruz. Bize sürekli gaz atıyorlar, mermi atıyorlar.  Gerçekten hayat  zor." dedi.

Ahmed, Avrupa'ya daha iyi bir hayat yaşamak ve çocuklarını okutmak  için gitmek istediklerini dile getirdi.

Necla'nın annesi Cevhir Ahmed ise savaştan kaçarak geldikleri  Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını söyledi.

Cevhir Ahmed, çocuklarını okutmak ve daha iyi şartlarda yaşamak için  Hollanda'ya gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANININ KONUŞMASI

Erdoğan, dün "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında, sınırda  bekleyen sığınmacıları anlatmıştı.

Sığınmacıların sınırda çektikleri zorlukları torununa da izlettiğini  ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz.  Yunanistan sınırına giderken, tarlalar içinde... Ekranlarda izlemişsinizdir. Düşe  kalka o 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde  izlemişsinizdir. Ben, torunuma da onu gösterdim. Bak dedim senin gibi, düşüyor,  kalkıyor. Niye biliyor musun dedim? O kötü amcalardan kurtulmak için. Ortada  böyle bir zulüm var. O da bana soruyor. 'Bunlar kötü amcalar mı?' Evet oğlum,  bunlar kötü amcalar. Bunu yaptılar. İnanın ellerinden gelse, onları bile  süngülerler. Bunlarda vicdan yok, bunlarda insaf yok, bunlarda insanlıktan  nasibini almak yok." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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