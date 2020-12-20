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20.12.2020 - 22:35 | | Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronaya yenik düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oturan yeğeni Ahmet Erdoğan (73) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronaya yenik düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, rahmetli ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Ahmet Erdoğan, solunum cihazına bağlandı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından, "Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi isminin hürmetine şifa versin” diye paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeğeni koronaya yenik düştü

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AHMET ERDOĞAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Mustafa Şentop, başka bir paylaşımında, geçmiş dönemlerde AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları'nda görev alan Serpil Sevil'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Serpil kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeğeni koronaya yenik düştü

TAZİYE MESAJLARI

Ahmet Erdoğan'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat  Oktay'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,  AK Parti Genel Başkan yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Fatma Betül Sayan Kaya,  Lütfiye Selva Çam ve Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup  Başkanvekili Özlem Zengin de taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeğeni koronaya yenik düştü

CENAZE HASTANEDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan’ın koronavirüs tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde vefat etmesinin ardından, Kocaeli’de yaşayan akrabaları ve kent protokolü hastaneye geldi. Rize’nin Güneysu ilçesinde defnedilecek cenaze, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze aracına konularak Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru yola çıktı. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, sabah 05.20’de havalanacak olan Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağı ile Trabzon’a, buradan da defnedileceği Rize’nin Güneysu ilçesine götürülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeğeni koronaya yenik düştü

TAZİYE MESAJLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmesinin ardından taziye mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatının ardından sosyal medyada taziye mesajları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitterdan yayımladığı taziye mesajında "Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Ahmet Erdoğan beye Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gören yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun"dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeğeni koronaya yenik düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeğeni koronaya yenik düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeğeni koronaya yenik düştü

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