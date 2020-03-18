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18.03.2020 - 11:16 |

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Corona virüsü neredeyse dünyanın tamamına yayılırken Türkiye'de de vaka sayısı 98 oldu. Virüsten 1 kişi yaşamını yitiriken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılacak. Şimdi vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorusunu soruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

 

Pazartesi günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" demişti. Toplantının başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorusunu soruyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı saat 14.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yapacak.

 

 

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