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11.02.2021 - 00:27 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için başsağlığı diledi

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Komando Yüzbaşı Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Turhan şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.

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