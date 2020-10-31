Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Soylu ve Sözcü Kalın'a geçmiş olsun mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.



Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, "Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



