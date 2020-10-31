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31.10.2020 - 18:31 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Soylu ve Sözcü Kalın'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Oktay, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinde son aşamaya geldiğini duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Soylu ve Sözcü Kalın'a geçmiş olsun mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, "Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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