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29.09.2020 - 19:56 |

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ülke Kuveyt'in Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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