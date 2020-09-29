29.09.2020 - 19:56 |
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ülke Kuveyt'in Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Dost ülke Kuveyt’in Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum. 🇹🇷🇰🇼— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 29, 2020