Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Yarın yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının tarihi günlerdir araşırılıyor. Geçen hafta kabine toplanmazken bu hafta da şu ana kadar toplantı gerçekleşmedi. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı hakkında resmi bir duyuru henüz yok. Bu hafta da kabinenin toplanıp toplanmayacağı bilinmiyor.