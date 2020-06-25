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25.06.2020 - 16:10 |

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Yarın yapılacak mı?

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşmedi. Bugün perşembe ve hala toplantı yapılmış değil. Dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Yarın yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının tarihi günlerdir araşırılıyor. Geçen hafta kabine toplanmazken bu hafta da şu ana kadar toplantı gerçekleşmedi. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı hakkında resmi bir duyuru henüz yok. Bu hafta da kabinenin toplanıp toplanmayacağı bilinmiyor.

Son dakika! Van'da deprem! İşte 5.4 büyüklüğündeki depremin görüntüleri...Gelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Van Valisi tarafından bazı açıklamalar yapıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez tarafından yapılan açıklamaya göre depremin üssünün Özalp ilçesi olduğu belirtildi ve herhangi hasar olmadığına değinildi. Van depremi ile ilgili açıklamaları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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