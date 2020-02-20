D-100 Karayolu'nda otomobil takla attÄ±!

Kaza Esenyurt, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 00.15 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 34 BOF 49 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Â kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. Ã–nce refÃ¼jdeki direÄŸe vuran otomobil daha sonra da savrularak takla attÄ±. Yoldan geÃ§en diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler bir yandan yardÄ±ma koÅŸarken diÄŸer yandan da durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye ilk mÃ¼dahaleyi yaparak en yakÄ±n hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Kaza sonrasÄ± polis ekipleri de ikinci bir kaza yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in yolda Ã¶nlem aldÄ±.Â

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik oluÅŸurken, kaza yapan araÃ§ ise Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazaya iliÅŸkin soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â