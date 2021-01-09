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09.01.2021 - 15:22 | | DHA

Dağda mahsur kalan Rus turistleri jandarma kurtardı

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Rus turistler Y.B.ve A.V. , Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulunup, kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan Rus turistleri jandarma kurtardı

Antalya Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki dağlık alana gezi amaçlı çıkan Rus turistler Y.B.  (20) ve A.V. (28), yollarını kaybedince sarp bölgede mahsur kaldı. Biri kadın 2 turistin yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK ekibi sevk edildi. 

JAK ekibi, bulundukları noktayı tespit ettikleri Rus turistleri, bularak mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Biri kadın 2 turistin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. JAK ekibi, turistleri Kemer ilçesine geri götürdü.

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