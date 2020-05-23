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23.05.2020 - 07:00 | | Gökhan Karakaş

Dalgaları şiir gibi anlatan kadına veda

Türk denizciliğinde çığır açan Sadun Boro’nun önceki gün hayatını kaybeden eşi Oda Boro hayatı boyunca yeşil ve mavinin korunması için çabaladı

Dalgaları şiir gibi anlatan kadına veda
Gökhan Karakaş

Dünya turu yapan ilk Türk yelkenlisi Kısmet’in kaptanı Sadun Boro’nun önceki gün hayatını kaybeden eşi Oda Boro, Türk denizciliğinde açtığı çığır ile hatırlanacak. İstanbul Caddebostan sahilinden Ağustos 1965’te denize açılan 15 metrelik Kısmet adlı yelkenli tekneyle dünya seyahatine çıkan tekstil mühendisi Sadun Boro ve Alman asıllı eşi Oda, Türk denizciliğinde çığır açacaklarını düşünmüyorlardı.

Devlet töreni

Yola çıkarken sadece 5-6 kişinin uğurladığı Boro çifti, dünyayı turlayıp döndüklerinde resmi devlet töreniyle karşılandı. Türk denizciliğinin sivil amirali Boro’nun çizdiği yol haritası, dünya seyahati yapanlar için “Sadun Boro Rotası” olarak tescillendi.

Ömrünün sonuna kadar Ege Denizi’nin maviliklerinin korunması için çabalayan Sadun Boro’nun 5 Haziran 2015’teki ölümünden beş yıl sonra Oda Boro hayatını kaybetti. Bodrum’da 21 Mayıs’ta 85 yaşında yaşamını yitiren Oda Boro vasiyeti üzerine Sadun Boro’nun Okluk’taki mezarına gömüldü. Milliyet’e konuşan çifin kızları Deniz Boro Polat, “İki sevgiliyi Okluk’ta buluşturduk” diye konuştu.

Dünyayı denizden dolaşan ilk Türk kadını olan Zuhal Atasoy ise, “Ablam gibiydi. Dalgaları o kadar güzel anlatırdı ki. Bir ressamın yaptığı yağlı boya tablosunu anlatır gibi okyanustaki dalgaların kendisinde yarattığı izlenimi bir kız çocuğu gibi anlatırdı” dedi.

 

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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