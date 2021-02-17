‘Dalton kardeşler’e 5 kentte operasyon

Yapılan çalışmalarda belirtilen adreste uyuşturucu satan ve satın alan 59 şüpheli tespit eden ekipler, sevkiyatı ise kendilerini “Daltonlar” olarak adlandıran bir şebeke tarafından organize edildiğini belirledi. Çalışmaların ardından dün sabah İstanbul’da Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye ilçeleriyle; Kastamonu, Muş, Kırıklareli ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şebekeyle bağlantılı olan ve şebekenin müşterisi olduğu belirlenen 59 şüpheliden 8’inin cezaevinde olduğunun belirlendi. Aralarında çete elebaşı S.G.ile H.İK ve E.Ö.’nün de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Daltonlar şebekesinden bir ismin de aralarında bulunduğu altı şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürüyor. Yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde, 692 gram Bonzai ile 11 bin 700 lira paraya ele geçirildi.