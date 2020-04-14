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14.04.2020 - 13:35 | | DHA

Damadının ardından tekstilci iş insanı da koronavirüsten öldü

Denizli'de, tekstil sanayisinin duayen isimlerinden iş insanı Besalet Küçüker (82), corona virüs tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını kaybetti. Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar da corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Damadının ardından tekstilci iş insanı da koronavirüsten öldü

Denizli iş dünyasının duayen isimlerinden, Babadağ ilçesinde doğan, küçük tezgahta başladığı tekstil söktürende öncü olup, şirketini kuran Besalet Küçüker, bir süre önce özel hastanede 'Covid-19' teşhisiyle tedaviye alındı.

Testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede corona virüs tedavisi süren Küçüker, bu sabah yaşamını yitirdi. Küçüker'in ölümü, iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Tüm yaşamını Denizli tekstil sektörüne adayan Besalet Küçüker, bugün kılanan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta son yolculuğa uğurlandı.

Besalet Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar'da da corona virüs tespit edilmiş ve 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Damadının ardından tekstilci iş insanı da koronavirüsten öldü

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