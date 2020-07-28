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28.07.2020 - 17:36 |

Danilo Şef kimdir, nereli? Danilo Zanna'nın eşi kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda Danilo Zanna, jüri üyeliği yapıyor. Jüri üyesi Zanna'nın yaşamı merak ediliyor. İşte Danilo Şef'in biyografisi...

Danilo Şef kimdir, nereli? Danilo Zanna'nın eşi kim?

MasterChef programında yarışmacılar yemekleri ile yarışıyorlar. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyorlar. MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Danilo Zanna'nın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Danilo Şef kimdir?

DANILO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan Mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başladı.

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir.

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