Danıştay Başkanı Zeki Yiğit oldu

Başkanlık için Danıştay Genel Kurulu’nca önceki gün yapılan seçimden sonuç alınamayınca oylamalara dün devam edildi. Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı. Seçim sonunda 65 oy alan Zeki Yiğit, Danıştay’ın yeni başkanı oldu.

1965’te Zonguldak Alaplı’da doğan Yiğit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli ilçlerde savcı ve hakimlik yapan Yiğit, Adalet müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yiğit, 3 Mart 2011’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

Yiğit, CHP’nin 14 bin oy farkla kazandığı 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline “evet” diyen YSK üyesi hâkimler arasındaydı. Yiğit’in Danıştay’daki odasında 2012’de dinleme cihazı bulunmuştu. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan bir Danıştay Tetkik Hâkimi, dinleme cihazını koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.