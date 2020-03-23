Danıştay'daki başkanlık seçimi korona virüsü nedeniyle ertelendi

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 20 Mart'ta yaş haddinden emekli olmuştu. Yeni başkanı belirlemek amacıyla 25 Mart'ta Danıştay Genel Kurulu'nda seçim yapılması kararlaştırılmıştı. Danıştay'daki başkanlık seçiminin corona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Erteleme kararının Danıştay üyelerine gönderilen mesajla bildirildiği belirtildi.
Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdindeMaltepe’de seyir halinde olan beton mikseri, virajı alamayınca devrildi. Yan yatan beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sıkışan sürücü canının derdindeyken, vatandaşların kurtarma anlarını cep telefonlarından canlı yayın ile yayınlamaları pes dedirtti.