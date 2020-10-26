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26.10.2020 - 14:22 | | AA

Danıştay'dan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesi kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Danıştay 13. Dairesinin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin ihaleye yönelik Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozarak ihaleyi iptal ettiğini bildirdi.

Danıştay'dan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesi kararı

İBB'den yapılan açıklamada, kararda "İBB'nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, her bir ortak tarafından 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlal eden bir düzenleme olduğu sonucuna varıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, dairenin 3'e 2 oy çokluğu ile aldığı kararında, "Davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından verilen teklifin, bu şartı sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede, geçerli tek teklifin kaldığı ve ihalenin de tek teklif üzerinden sonuçlandırıldığı görülmüştür. Bu itibarla, dava konusu ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır." ifadesine yer verildiği belirtildi.

İHALENİN SÜRECİ

İhale süreciyle ilgili bilgilerin de bulunduğu açıklamada, TCDD'nin, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl haldeki depo alanlarını "ticari faaliyette kullanılmamak üzere" kiralamak amacıyla 4 Ekim 2019'de aylık kira bedeli 30 bin lira olarak ihaleye çıkardığı aktarıldı.

Dört şirketin yer aldığı ihalede, İBB'nin iştirak şirketleri Kültür AŞ, İSBAK, Metro İstanbul ve Medya AŞ'den oluşan konsorsiyum ile Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi'nin finale kaldığı anlatılan açıklamada, İBB konsorsiyumunun aylık 100 bin, Hezarfen Danışmanlık şirketinin ise 300 bin TL teklif verdiği, pazarlık toplantısının ardından ihalenin 350 bin TL kira bedeli karşılığı bu şirkete verildiği belirtildi.

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