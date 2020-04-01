Dark 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu? Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dark 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırm a konusu olmaya devam ediyor. Dijital platform Netflix'in orjinal yapımları arasında yer alan Dark dizisi yayınlanan ilk iki sezon ile büyük beğeni toplamıştı. Yayınlanan son sezonu ile adete beyin yakan Dark dizisinin yeni sezonu ile ilgili henüz net bir açıklama yok!

DARK 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Dizinin yeni sezon yayın tarihi belli olduğu anda haberimiz güncellenecektir

DARK DİZİSİ KONUSU NE?

İnsanlığın en görkemli buluşlarının en karanlık içgüdülerle gelgitlerle aforizmalarla desteklenmesini anlatıyor. Winden kasabasında yaşayan insanların 33 yılda bir kendini tekrar etmesi, zaman içinde gelgitlerin yaşanması ve Jonas'ın önderliğinde zaman makinasının kullanılıp geçmişe ve geleceğe gidilmesini anlatan dizi, forumlarda 1 numaralı bilimkurgu dizisi olarak tavsiye ediliyor.