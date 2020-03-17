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17.03.2020 - 13:43 |

Darüzziyafe Köftesi malzemeleri | Darüzziyafe Köftesi tarifi ve yapılışı

Darüzziyafe köftesi Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler tarafından yapılacak. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler tarafından yapılan yemekler ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Darüzziyafe köftesi nasıl yapılır? Darüzziyafe köftesi malzemeleri nelerdir?

Darüzziyafe Köftesi malzemeleri | Darüzziyafe Köftesi tarifi ve yapılışı

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Darüzziyafe köftesi konusunda hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda en güzel Darüzziyafe köftesini yapan gelinler Çeyrek altının sahibi olacak. Yarışmanın sunucucusu Fatih Ürek tarafından verilen sürenin ardından kayınvalideler tadım yapacak. Darüzziyafe köftesini en güzel yapan gelin gün sonunda Çeyrek altını yakasına takacak. Peki Darüzziyafe köftesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

DARÜZZİYAFE KÖFTESİ MALZEMELERİ

2 Yufka

200 Gr Tavuk Eti

150 Gr Dana Eti

100 Gr Kuzu Eti

1 Yumurta,

2 Soğan

1 Çay Kaşığı Kimyon

1 Çay Kaşığı Karabiber

1 Çay Kaşığı Tuz

1 Su Bardağı Çekilmiş Antepfıstığı

4 Dilim Bayat Ekmek

Yarım Demet Maydanoz

DARÜZZİYAFE KÖFTESİ YAPILIŞI:

Tavuk,dana ve kuzu etini derin bir kaba alın. Yumurta, rendelenmiş soğan, ekmek içi kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.

Kıyma makinesinde bir kez çekin ve fıstığı ilave edip iyice yoğurun. Elde ettiğiniz köfte harcını rulo haline getirip yufkayla sarın.

2-3 cm genişliğinde dilimler kesip şişlere dizin. Izgarada pişirin.

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