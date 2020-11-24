MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Datça'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
ABONE OL
24.11.2020 - 16:25 |

Datça'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Muğla'nın Datça ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen E.A. yakalandı, üstünde yapılan aramada 10 gram esrar ve 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinin ardından E.A.'dan uyuşturucu satın aldığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı. 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Datça'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Datça Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir kişinin ilçeye uyuşturucu getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin kimliğini de belirleyen ekipler, takibe aldı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından dün öğle saatlerinde, Datça Otobüs Terminali'nde tedbir alan polis, şehirlerarası bir yolcu otobüsünden inen 31 yaşındaki E.A.'yı gözaltına aldı. E.A.'nın üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ve 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. ifadesinde, zaman zaman Datça'ya gelip arkadaşları ile birlikte uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, aynı zamanda 'torbacı' olarak bilinen ve sokaklarda uyuşturucu sattığı da belirlenen E.A'dan uyuşturucu satın aldığını tespit ettiği U.B. (21), A.D. (27), M.S. (23) ve E.E.'yi (27) de gözaltına aldı. 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olduABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet