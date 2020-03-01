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01.03.2020 - 13:27 | | DHA

DEAŞ şüphelisi 4 Iraklı adliyede!

Çorum’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DEAŞ şüphelisi 4 Iraklı adliyede!

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve İstihbarat Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Sorguları yapılan 4 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında terör örgütünün bombalı eylemlerine karışanlar ile DEAŞ'ın sözde Bağdat Valisi'nin korumasının da yer aldığı öne sürüldü.

 

 

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