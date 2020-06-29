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29.06.2020 - 13:30 | | İHA

Define hayali ölüme götürdü

 Denizli’nin Çivril ilçesinde ormanlık alanda define aradığı iddia edilen 61 yaşındaki yaşlı adam, mağarada patlattığı dinamit neticesinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni jandarma ve AFAD ekipleri tarafından gece yarısı bulundu.

Define hayali ölüme götürdü

Olay Denizli’nin Çivril ilçesi Çapak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak Sivaslı ilçesinde yaşayan Dursun Alcıl (61), iddialara göre Denizli Çivril ilçesi sınırlarında ormanlık alanda kayalıklarda define aramaya gittiği belirtildi.

Alcıl’dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından Alcıl’a ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alcıl’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alcıl’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Alcıl’ın hayatını kaybettiği olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre mağara şeklinde bulunan kısımda dinamit patlatıldığı ve kayalıklardan aşağıya yuvarlandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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