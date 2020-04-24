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24.04.2020 - 18:31 |

Defne İsminin Anlamı Nedir? Defne Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Türkçede kız çocukları için en beğeni toplayan ve sevilen isimler arasında Defne gelmektedir. Farklı anlamları ile beraber ayrıca telaffuzu noktasında aileler tarafından oldukça beğeni görüyor. Siz de bu ismi anlamını öğrenerek kız çocuğumuz için kullanabilirsiniz. Peki, Defne isminin anlamı nedir? Defne ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Defne İsminin Anlamı Nedir? Defne Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Defne ismi Yunan kökenli bir addır. Yunancadan Türkçeye geçmiş olan bu isim çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış özel adlar arasında yer alıyor. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında Defne adı ‘Yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç’ şeklinde yer almaktadır.

Defne Ne Demek?
Defne kökeni ağaçtan gelen ve güzel anlamları bulunan hoş bir isimdir.
- Defnegillerden olan, yaprakları güzel kokulu, yaz ve kış yeşil kalan ağaç,
- Akdeniz ikliminde yetişmiş olan, yaprakları sert, sarı çiçekleri bulunan, parlak yaprağı sahip güzel kokan defnegillerden bir ağaç,
Bu güzel ve narin anlamları ile beraber aynı narinliğe sahip telaffuzu üzerinde kız çocukları için en çok tercih edilen isimlerden biridir.

Defne Kur’an’da Geçiyor mu?
Defne Yunanca kökenli olan ve Türkçe'ye yerleşmiş en güzel isimlerden biridir. İnternet üzerinden birçok kişi bu isim hakkında bilgi almaya çalışmakta ve Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmek istemektedir. Defne ismi Kur'an'da geçmemektedir. Farklı anlamları ile güzel bir tabir üzerinden ifade edilen bu isim kız çocukları için en güzel adlar arasında yer alır.

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