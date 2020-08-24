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24.08.2020 - 20:00 |

Deliha 2 konusu nedir, oyuncu kadrosu kimlerdir? - Deliha 2 filmi nerede, ne zaman çekildi?

Başrollerini Gupse Özay, Eda Ece ve Ali Çelik'in paylaştığı Deliha 2 filmi, bu akşam bir kez daha izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı 2018 yılında oldukça dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Deliha 2 ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Deliha 2 konusu nedir, oyuncu kadrosu kimlerdir? - Deliha 2 filmi nerede, ne zaman çekildi?

Deliha 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Gupse Özay'ın yer aldığı Deliha 2 filmi Temmuz 2018 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen film vizyona girdiği tarihten itibaren 19 hafta boyunca vizyonda kalırken 2.106.154 seyirci sayısına ulaştı..

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 OYUNCU KADROSU

Gupse Özay, Eda Ece, Ali Çelik, Derya Alabora, Ersin Eden, Hülya Duyar, Aksen Bonfil, Mert Öner, Fatih Özkan, Özlem Akınözü, Mehmet Er, Şeyma Gökşenli yer alıyor.

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