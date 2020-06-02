Delisin filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Delisin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

DELİSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Yunus Efendi'nin ardında bıraktığı mirasın aranma sürecini konu eder. Yunus, bütün mal varlığını gayri-resmi oğlu Ferit'e bırakmak ister. Bunun için bütün malını mülkünü satıp, tahvile çevirir. Senetleri de kimsenin bilmediği bir yere gizler. Fakat sakladığı yeri kimselere söyleyemeden vefat eder.

Kasabaya yeni gelen Ferit Mümtaz Efendi'nin yanında fotoğrafçı olarak çalışmaya başlar. Bu sırada amcasının kızı Alev ile tanışır. İkili kısa zamanda birbirlerine âşık olur. Fakat mirasın peşinde olan Yunus'un kardeşleri, ikilinin bir araya gelmelerine mani olurlar. Bu arada her yerde de senetleri aramaktadırlar. Ancak senetler ummadıkları bir yerden çıkacaktır.

DELİSİN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Delisin filmi oyuncu kadrosunda; Necla Nazır, Tarık Akan, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Hulusi Kentmen, İhsan Yüce, Ali Şen Türk sinemasının önde gelen isimleri yer alıyor.