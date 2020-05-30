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30.05.2020 - 21:48 |

Demirören Medya Grubu'ndan kamuoyuna duyuru

Demirören Medya Grubu'ndan kamuoyuna duyuru

Demirören Medya Grubu ile ilgili olarak Sosyal Medya ve bazı mecralarda manipülasyon amaçlı olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tip manipülasyon amaçlı haberleri yapanlar hakkında SPK nezdinde suç duyurusunda bulunmak da dahil olmak üzere hertürlü yasal yollara başvuracağımızı ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na da gerekli KAP açıklamasını yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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